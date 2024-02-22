Детям из многодетных семей предложат половинную скидку на обучение в вузах

Фракция ЛДПР разработала законопроект о предоставлении детям из многодетных семей 50% льготы на оплату обучения в вузах.
Пояснительная записка к законопроекту подчеркивает отсутствие льгот для таких семей на федеральном и региональном уровнях, несмотря на высокие расходы на ЖКХ, налоги и другие потребности. Об этом сообщает Известия.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи для семей с троими и более детьми, гарантируя им различные меры поддержки. Ожидается, что новый законопроект поможет облегчить финансовое бремя на образование для многодетных семей и сделает обучение в вузах более доступным для их детей.
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