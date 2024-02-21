Верховный Хурал Тувы одобрил убийство бездомных собак

В Туве единогласно одобрили убийство бездомных животных

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховный Хурал Тувы единогласно одобрил законопроект, разрешающий убивать бездомных собак при наличии у них устойчивого агрессивного поведения, сообщает ТАСС.

Фото: Wikimedia Commons by David Shankbone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Решение о судьбе животного будет принимать специальная комиссия. Также законом предусмотрена возможность создания и использования пунктов временного содержания животных.

Решение об убийстве бездомных животных ранее приняли власти республики Алтай, Бурятии, Забайкальского края, Магаданской области и Чукотки. Другие регионы РФ продолжают реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат).

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать меры в отношении численности бездомных животных, в связи с регулярными призывами региональных властей разрешить их отстрел или усыпление.

По мнению экспертов, убийство бездомных животных противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными. Против этого законопроекта активно выступали зоозащитники, общественные и культурные деятели.