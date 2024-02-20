Мультики были очень интересными: в Башкортостане дети случайно оставили перепуганную мать за дверью

В Башкортостане двое детей не открыли дверь матери из-за увлеченного просмотра мультиков

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В городе Кумертау, расположенном в республике Башкортостан, произошел инцидент, когда двое маленьких детей, в возрасте двух и трех лет, оказались запертыми в своей квартире без присмотра взрослых.

Фото: "МЧС России" by Staropramen1969 is marked with Public Domain Mark 1.0.

Их мать отправилась в магазин, оставив детей дома. По возвращении женщина обнаружила, что дверь квартиры закрыта изнутри, и не смогла открыть её самостоятельно, сообщает mkset.ru.

На помощь прибыли специалисты МЧС. Они вынуждены были взломать замок, чтобы освободить детей и вернуть их матери. Оказалось, что дети засмотрелись на мультики, забыв о том, что их мать может вернуться.

Следует отметить, что в результате происшествия ребята не получили никаких травм или увечий.