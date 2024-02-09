Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Такера Карлсона.
Интервью вышло в 2 часа ночи по Москве 9 февраля. В двухчасовой беседе лидер высказал много интересных фактов и тезисов.
Один из тезисов от президента о том, что Россия добровольно пошла на развал СССР и думала, что так называемый цивилизованный Запад это оценит как приглашение к союзу и сотрудничеству.
Однако Соединённые Штаты попросту нас обманули. России обещали, что военный блок НАТО не будет расширяться на восток. Однако альянс продолжал это делать — причём целых 5 раз, подчеркнул Владимир Путин.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.