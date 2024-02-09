Путин — Карлсону: руководство по собственной воле пошло на развал СССР

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Путин: Россия добровольно по собственной воле пошла на развал СССР

0:40
Общество

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Такера Карлсона.

Путин: Россия добровольно по собственной воле пошла на развал СССР
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Интервью вышло в 2 часа ночи по Москве 9 февраля. В двухчасовой беседе лидер высказал много интересных фактов и тезисов.

Один из тезисов от президента о том, что Россия добровольно пошла на развал СССР и думала, что так называемый цивилизованный Запад это оценит как приглашение к союзу и сотрудничеству.

Однако Соединённые Штаты попросту нас обманули. России обещали, что военный блок НАТО не будет расширяться на восток. Однако альянс продолжал это делать — причём целых 5 раз, подчеркнул Владимир Путин.

Интервью: Такер Карлсон & Владимир Путин
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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