Томатный суп-пюре с фасолью: упоительные ароматы чеснока, розмарина, базилика и много сочных помидоров
Томатный суп-пюре с фасолью: вкусен как в горячем, так и в холодном виде
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Томатный суп-пюре с фасолью — это вкусное блюдо, которое может быть подано как горячим или холодным. А приготовить этот супчик совсем несложно, попробуйте!
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 3 столовые ложки оливкового масла,
— 1 крупная луковица,
— 2 зубчика чеснока,
— 1 300 г спелых помидоров,
— 250-300 г консервированной белой фасоли,
— 1 веточка розмарина,
— 350 мл воды,
— соль, по вкусу,
— молотый чёрный перец, по вкусу,
— 50 г тёртого пармезана,
— несколько помидоров черри,
— несколько листьев базилика.
Приготовление:
- В кастрюле или сотейнике разогрейте 2 ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, и обжарьте их, помешивая, в течение 6-8 минут.
- Добавьте нарезанные небольшими кубиками помидоры, фасоль, веточку розмарина, воду, соль и перец. Доведите до кипения и готовьте ещё 20-25 минут, пока помидоры не станут очень мягкими.
- Уберите из супа веточку розмарина, добавьте тёртый пармезан и перемешайте. Частями пюрируйте суп блендером до получения однородной консистенции.
- Если получившееся пюре кажется вам густоватым, можно добавить немного воды. Разогрейте суп, но не доводите его до кипения.
- Перед подачей украсьте суп половинками помидоров черри и рублеными листьями базилика. Полейте оставшимся маслом и посыпьте солью и перцем.
Томатный суп-пюре с фасолью готов! Можно наслаждаться его ароматом и вкусом. Приятного аппетита!
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Томатный суп-пюре с белой фасолью! Постное блюдо.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру