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Томатный суп-пюре с фасолью: упоительные ароматы чеснока, розмарина, базилика и много сочных помидоров

Томатный суп-пюре с фасолью: вкусен как в горячем, так и в холодном виде

1:46
Еда

Томатный суп-пюре с фасолью — это вкусное блюдо, которое может быть подано как горячим или холодным. А приготовить этот супчик совсем несложно, попробуйте!

Томатный суп-пюре с фасолью: вкусен как в горячем, так и в холодном виде
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 3 столовые ложки оливкового масла,

— 1 крупная луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 300 г спелых помидоров,

— 250-300 г консервированной белой фасоли,

— 1 веточка розмарина,

— 350 мл воды,

— соль, по вкусу,

— молотый чёрный перец, по вкусу,

— 50 г тёртого пармезана,

— несколько помидоров черри,

— несколько листьев базилика.

Приготовление:

  1. В кастрюле или сотейнике разогрейте 2 ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, и обжарьте их, помешивая, в течение 6-8 минут.
  2. Добавьте нарезанные небольшими кубиками помидоры, фасоль, веточку розмарина, воду, соль и перец. Доведите до кипения и готовьте ещё 20-25 минут, пока помидоры не станут очень мягкими.
  3. Уберите из супа веточку розмарина, добавьте тёртый пармезан и перемешайте. Частями пюрируйте суп блендером до получения однородной консистенции.
  4. Если получившееся пюре кажется вам густоватым, можно добавить немного воды. Разогрейте суп, но не доводите его до кипения.
  5. Перед подачей украсьте суп половинками помидоров черри и рублеными листьями базилика. Полейте оставшимся маслом и посыпьте солью и перцем.

Томатный суп-пюре с фасолью готов! Можно наслаждаться его ароматом и вкусом. Приятного аппетита!

Томатный суп-пюре с белой фасолью! Постное блюдо.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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