Главное из интервью Путина Такеру Карлсону: правда для Запада

Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Главное из интервью:

РФ хочет решить украинский конфликт путём переговоров, рано или поздно они будут. Кремль готов работать с любым руководством Незалежной, даже прозападным. Россия не раз предлагала мирные решения, но никто нас не слушал.

Мысли о победе над РФ на поле боя — это иллюзия. Британец Борис Джонсон толкнул Украину на путь войны. Где теперь Джонсон? А война продолжается.

Мы не собирается сами нападать на Польшу и Латвию, на НАТО, у России там там интересов.

"Северные потоки" взорвали США.

Штаты воюют за тысячи километров от собственных границ, имея массу внутренних проблем. США в числе лидеров по числу наёмников на Украине. США добиваются появления в РФ "слабого руководства", но это опасно и для Вашингтона.

Хотите прекратить боевые действия? Перестаньте отправлять оружие Киеву.

Сам Карлсон после публикации интервью заявил о безумии администрации Белого дома, которое пытается победить РФ.

Интервью вызвало огромный ажиотаж на Западе, его, например, в прямом эфире смотрел Илон Маск. Многие поразились тому, как Путин с легкостью, на протяжении долгого разговора, без подсказок оперировал цифрами и фактами, в то время как Джо Байден "двух слов связать не может".