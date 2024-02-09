РФ хочет решить украинский конфликт путём переговоров, рано или поздно они будут. Кремль готов работать с любым руководством Незалежной, даже прозападным. Россия не раз предлагала мирные решения, но никто нас не слушал.
Мысли о победе над РФ на поле боя — это иллюзия. Британец Борис Джонсон толкнул Украину на путь войны. Где теперь Джонсон? А война продолжается.
Мы не собирается сами нападать на Польшу и Латвию, на НАТО, у России там там интересов.
"Северные потоки" взорвали США.
Штаты воюют за тысячи километров от собственных границ, имея массу внутренних проблем. США в числе лидеров по числу наёмников на Украине. США добиваются появления в РФ "слабого руководства", но это опасно и для Вашингтона.
Хотите прекратить боевые действия? Перестаньте отправлять оружие Киеву.
Сам Карлсон после публикации интервью заявил о безумии администрации Белого дома, которое пытается победить РФ.
Интервью вызвало огромный ажиотаж на Западе, его, например, в прямом эфире смотрел Илон Маск. Многие поразились тому, как Путин с легкостью, на протяжении долгого разговора, без подсказок оперировал цифрами и фактами, в то время как Джо Байден "двух слов связать не может".
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