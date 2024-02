"Володя, что ты делаешь?" Путин рассказал о разговоре с Зеленским

Президент России Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о своём разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Речь шла о "неонацистах".

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0