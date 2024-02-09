"Володя, что ты делаешь?" Путин рассказал о разговоре с Зеленским

Путин рассказал о беседе с Зеленским со словами "Володя, что ты делаешь?"

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о своём разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Речь шла о "неонацистах".

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин сказал, что спросил у Зеленского, почему он поддерживает "неонацистов", хотя его отец воевал с фашистами. По словам главы государства, украинским властям это выгодно, поскольку "националистов" поддерживает Запад в противостоянии с Россией.

"Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: "Володя, что ты делаешь?" — сказал Путин, но не стал уточнять, что ответил ему Зеленский.

Ранее Путин заявил, что дело фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера всё ещё живет. По словам Путина, аплодисменты нацисту Ярославу Хунке в Канаде — это свидетельство того, что дело Гитлера всё ещё живет, а нацистская идеология "до конца не выкорчевана".