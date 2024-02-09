Президент России Владимир Путин заявил, что дело фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера всё ещё живет.
"Вы говорите, что Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы", — заявил президент.
По словам Путина, аплодисменты нацисту Ярославу Хунке в Канаде — это свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, а нацистская идеология "до конца не выкорчевана".
22 сентября лидер Украины Владимир Зеленский побывал в парламенте Канады, среди гостей мероприятия присутствовал Хунка. Он был представлен как "борец за украинскую независимость" и удостоен аплодисментов.
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