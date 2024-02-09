"Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы". Путин высказался о нацизме и Гитлере

Путин заявил, что дело Гитлера всё ещё живет

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что дело фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера всё ещё живет.

Фото: kremlin.ru

"Вы говорите, что Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы", — заявил президент.

По словам Путина, аплодисменты нацисту Ярославу Хунке в Канаде — это свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, а нацистская идеология "до конца не выкорчевана".

22 сентября лидер Украины Владимир Зеленский побывал в парламенте Канады, среди гостей мероприятия присутствовал Хунка. Он был представлен как "борец за украинскую независимость" и удостоен аплодисментов.