Свежая брюссельская капуста имеет горьковатый вкус. Тем не менее, при правильном приготовлении горечь должна уйти, а вместо нее останется нежный, слегка сладковатый, ореховый вкус.
В ней содержится большое количество витамина С, витаминов группы В, витамина А, железа, калия, магния, фосфора, фолиевой кислоты. Конечно, брюссельская капуста содержит много клетчатки и легкоусвояемого белка.
Обилие витаминов положительно влияет на иммунную систему и гормональный фон, а легкая усвояемость продукта позволяет снять лишнюю нагрузку с сердечно-сосудистой системы.
Брюссельская капуста может быть противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности синдромом раздраженного кишечника, а также людям, страдающим подагрой, и людям с ослабленной функцией щитовидной железы.
Небольшие кочаны отваривают и подают со сливочным маслом, жарят, из них получаются вкусные супы.
Брюссельская капуста обладает очень сильным ароматом, поэтому не рекомендуется сочетать ее в одном блюде с более нежными продуктами.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.