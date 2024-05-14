Брюссельская капуста: чем полезна для здоровья и кому её есть нельзя

Кому категорически нельзя есть брюссельскую капусту

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свежая брюссельская капуста имеет горьковатый вкус. Тем не менее, при правильном приготовлении горечь должна уйти, а вместо нее останется нежный, слегка сладковатый, ореховый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чем польза брюссельской капусты

В ней содержится большое количество витамина С, витаминов группы В, витамина А, железа, калия, магния, фосфора, фолиевой кислоты. Конечно, брюссельская капуста содержит много клетчатки и легкоусвояемого белка.

Обилие витаминов положительно влияет на иммунную систему и гормональный фон, а легкая усвояемость продукта позволяет снять лишнюю нагрузку с сердечно-сосудистой системы.

Кому нельзя есть брюссельскую капусту

Брюссельская капуста может быть противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности синдромом раздраженного кишечника, а также людям, страдающим подагрой, и людям с ослабленной функцией щитовидной железы.

Как правильно есть брюссельскую капусту

Небольшие кочаны отваривают и подают со сливочным маслом, жарят, из них получаются вкусные супы.

Брюссельская капуста обладает очень сильным ароматом, поэтому не рекомендуется сочетать ее в одном блюде с более нежными продуктами.