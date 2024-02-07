Откровенно о зябкости: что скрывают ваши холодные ноги по ночам?

Почему ноги мерзнут по ночам: причины и рекомендации специалистов

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие люди сталкиваются с проблемой зябкости ног во время ночного отдыха. Это ощущение холода может быть вызвано различными причинами, от переохлаждения до серьезных заболеваний. Например, переохлаждение в течение дня или ночи может вызвать зябкость, особенно если человек носил тесную и неудобную обувь, которая ограничивает кровообращение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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У женщин это явление более распространено из-за особенностей их физиологии и гормонального фона. Недостаток витаминов, беременность или различные заболевания, такие как артериальная болезнь, эндокринные патологии или неврологические проблемы, также могут быть причиной зябкости ног.

Для решения этой проблемы важно обратиться к врачу, который проведет необходимую диагностику и предложит соответствующее лечение или рекомендации. Какие бы ни были причины зябкости ног, некоторые общие рекомендации включают ношение теплой обуви и носков, умеренные физические упражнения, сбалансированное питание и избегание переохлаждения.