Отвлекался от дороги: власти Казани не знают, накажут ли водителя автобуса, который засматривался на девушек

Мэрия Казани не предоставила ответа относительно мер наказания водителя автобуса, который отвлекался от дороги

Власти Казани не предоставили конкретного ответа относительно возможных мер наказания водителя автобуса, который был замечен за тем, что отвлекался на телефон во время движения и обращал внимание на девушек, вместо того чтобы сосредотачиваться на дороге.

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По информации, полученной из комитета по транспорту города, после окончания рабочего дня предприятие, ответственное за эксплуатацию данного маршрута автобуса, производит анализ видеозаписей, сделанных в салоне, с помощью видеорегистраторов. Если нарушения выявляются, водитель вызывается на дисциплинарную комиссию, где принимаются соответствующие меры, включая возможное привлечение к административной ответственности, сообщает inkazan.ru.

На данный момент неизвестно, были ли приняты какие-либо меры в отношении водителя, который был замечен во время работы за использованием мобильного телефона.