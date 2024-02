Отвлекался от дороги: власти Казани не знают, накажут ли водителя автобуса, который засматривался на девушек

Власти Казани не предоставили конкретного ответа относительно возможных мер наказания водителя автобуса, который был замечен за тем, что отвлекался на телефон во время движения и обращал внимание на девушек, вместо того чтобы сосредотачиваться на дороге.

Фото: Openverse by Сэм is licensed under CC BY-SA 4.0