Иногда мы упускаем невербальные подсказки, которые могут свидетельствовать о том, что перед нами лжец. Эксперты psychologytoday.com выделяют некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы распознать обман.
Стрессовая реакция может вынудить лжеца откашляться, так как влага из обычного положения в горле перераспределяется в виде пота на коже.
Некоторые лжецы двигают челюстью вперед и назад, стимулируя слюнные железы, чтобы увлажнить пересохшее горло.
Лжецы, желающие избежать тревоги, могут смотреть в сторону ближайшего выхода, тем самым сигнализируя о физическом и психологическом стремлении уйти.
Люди, которые врут, часто направляют ноги к выходу, демонстрируя физическое и психологическое стремление избежать неприятной ситуации.
Лжецы часто сталкиваются с трудностями в использовании жестикуляции во время разговора.
Люди, которые врут, иногда немного откидывают голову и тело назад, чтобы дистанцироваться от собеседника.
Углубление в основании шеи считается уязвимой зоной, и лжецы иногда прикрывают её, чтобы психологически защититься от угрозы разоблачения.
Эти тонкие невербальные сигналы могут подсказать о возможном обмане, но важно помнить, что ни один из них не является окончательным доказательством лжи.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.