Раскрываем обман: семь невербальных признаков, которые выдают лжеца

Признаки обмана: как распознать ложь по невербальным сигналам

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Иногда мы упускаем невербальные подсказки, которые могут свидетельствовать о том, что перед нами лжец. Эксперты psychologytoday.com выделяют некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы распознать обман.

Фото: https://politeka.net/

Прочистка горла

Стрессовая реакция может вынудить лжеца откашляться, так как влага из обычного положения в горле перераспределяется в виде пота на коже.

Манипуляции с челюстями

Некоторые лжецы двигают челюстью вперед и назад, стимулируя слюнные железы, чтобы увлажнить пересохшее горло.

Бегающий взгляд

Лжецы, желающие избежать тревоги, могут смотреть в сторону ближайшего выхода, тем самым сигнализируя о физическом и психологическом стремлении уйти.

Направление ног

Люди, которые врут, часто направляют ноги к выходу, демонстрируя физическое и психологическое стремление избежать неприятной ситуации.

Отсутствие выразительных жестов

Лжецы часто сталкиваются с трудностями в использовании жестикуляции во время разговора.

Движение головы и тела

Люди, которые врут, иногда немного откидывают голову и тело назад, чтобы дистанцироваться от собеседника.

Защита шеи

Углубление в основании шеи считается уязвимой зоной, и лжецы иногда прикрывают её, чтобы психологически защититься от угрозы разоблачения.

Эти тонкие невербальные сигналы могут подсказать о возможном обмане, но важно помнить, что ни один из них не является окончательным доказательством лжи.