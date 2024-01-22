Шукшина показала промах в логотипе в честь освобождения Ленинграда

Шукшина опубликовала пост с критикой логотипа к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистов

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории

Мария Шукшина разместила пост, в котором объясняется, что не так с логотопим, созданным в честь освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Grozovsky is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Заслуженная артистка России опубликовала пост, в котором критически оценивается новый логотип, возвещающий об одной из побед ВОВ.

"Логотип празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистов запилили по-модному — на шпилях Петропавловского собора громоотводы вместо крестов", — гласит пояснение к посту.

Ранее Мария Шукшина перечислила фильмы, которые, по её мнению, не совпадают с духовно-нравственными ценностями россиян.