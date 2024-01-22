Шукшина показала промах в логотипе в честь освобождения Ленинграда

Мария Шукшина разместила пост, в котором объясняется, что не так с логотопим, созданным в честь освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.
Заслуженная артистка России опубликовала пост, в котором критически оценивается новый логотип, возвещающий об одной из побед ВОВ.
"Логотип празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистов запилили по-модному — на шпилях Петропавловского собора громоотводы вместо крестов", — гласит пояснение к посту.
Ранее Мария Шукшина перечислила фильмы, которые, по её мнению, не совпадают с духовно-нравственными ценностями россиян.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.