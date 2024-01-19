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Шукшина перечислила российские фильмы, которые её возмущают

Шукшина перечислила фильмы, не совпадающие с духовно-нравственными ценностями россиян

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Шоу-бизнес

Мария Шукшина отреагировала на новость про выдачу прокатных удостоверений зарубежным продюсерам.

Шукшина перечислила фильмы, не совпадающие с духовно-нравственными ценностями россиян
Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России напомнила, что русским традиционным духовно-нравственным ценностям уже, как минимум, тысячилетие.

Она призналась, что не понимает политику министерства культуры РФ последних трёх десятилетий.

"Когда выдаются прокатные удостоверения таким фильмам, как Духless, "Матильда", "Левиафан", "Дурак", "Орлеан", "Холодное танго", "Екатерина", "Татьянина ночь", "Дылда", "Майор". По логике министра культуры, они все это время совпадали с нашими вековыми ценностями?" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее Шукшину возмутило сравнение Филиппа Киркорова с писателем Фёдором Достоевским.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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