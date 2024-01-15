RT: Явлинский покинул Россию

Телеканал RT сообщил о том, что председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский покинул Россию.
Явлинский прибыл в аэропорт "Шереметьево" в Москве в понедельник. Отмечается, что самолёт пошел на посадку на рейс в Стамбул. О том, куда именно летит Явлинский — неизвестно. О целях поездки также никакой информации нет. Возможная страна, в которую может лететь Явлинский — Турция.
В сети опубликовано видео о том, что Явлинский попрощался с двумя мужчинами, забрал у них портфель и проследовал к выходу.
Известно, что в конце декабря 2023 года пресс-служба "Яблока" сообщила о том, что Григорий Явлинский не будет принимать участие в президентских выборах. Ранее стало известно о том, что начался сбор подписей.
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