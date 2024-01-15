RT: Явлинский покинул Россию

RT сообщило о том, что Явлинский покинул Россию

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеканал RT сообщил о том, что председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский покинул Россию.

Фото: 2018.yavlinsky.ru

Явлинский прибыл в аэропорт "Шереметьево" в Москве в понедельник. Отмечается, что самолёт пошел на посадку на рейс в Стамбул. О том, куда именно летит Явлинский — неизвестно. О целях поездки также никакой информации нет. Возможная страна, в которую может лететь Явлинский — Турция.

В сети опубликовано видео о том, что Явлинский попрощался с двумя мужчинами, забрал у них портфель и проследовал к выходу.

Известно, что в конце декабря 2023 года пресс-служба "Яблока" сообщила о том, что Григорий Явлинский не будет принимать участие в президентских выборах. Ранее стало известно о том, что начался сбор подписей.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле заявили о предпочтительности для РФ решения вопросов мирными средствами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ всегда выступает за решение украинского вопроса мирным путём. Тем не менее, в условиях, когда западные страны и Украина не учитывая цели страны, выполняет свои цели через специальную военную операцию.