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В Кремле заявили о предпочтительности для РФ решения вопросов мирными средствами

Песков: РФ предпочитает решать вопросы безопасности мирными средствами

1:05
Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ всегда выступает за решение украинского вопроса мирным путём. Тем не менее, в условиях, когда западные страны и Украина не учитывая цели страны, выполняет свои цели через специальную военную операцию.

Песков: РФ предпочитает решать вопросы безопасности мирными средствами
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

И именно эту позицию не раз подтверждал и глава государства Владимир Путин, добавил Песков.

"Здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", — обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента, комментируя прошедшую в Давосе встречу.

В то же время, он указал, что для РФ всегда предпочтительно достигать всех задач и решать проблемы безопасности страны мирными, дипломатическими средствами.

Напомним, что встреча по "формуле мира", разработанная и продвигаемая Киевом, состоялась в Давосе 14 января. В ней принимали участие 83 делегации.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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