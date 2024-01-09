В России появился новый способ мошенничества через онлайн-кинотеатры

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Новый вид мошенничества через онлайн-кинотеатры появился в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свой источник.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что жертвами злоумышленников стали пользователи, пытающиеся оформить промоподписку на платформы на сайтах, где предоставлялись скидки.

Схема состоит в том, что человека направляет на сайт курсов в сфере инфобизнеса. Пользователь может внести свои данные и оплатить символическую цену, после этого его подпишут на коучей.

Онлайн-кинотеатр "Иви" уже столкнулся с этой схемой.

"Мы прошли все процедуры блокировки одного из таких ресурсов, где мошенники предлагали подписку не только на "Иви", но на все ключевые онлайн-кинотеатры", — рассказали в "Иви".

Ранее сообщалось о том, что в России появилась новая группа мошенников, известных как "автоподставщики". Они выбираются на оживленные дороги, чтобы выявить машины среднего класса, управляемые водителями, кажущимися неуверенными. После выбора жертвы, они инициируют "торможение", требуя компенсацию за якобы причиненные ими повреждения своему автомобилю. Интересно, что мошенники заранее создают желаемые повреждения, такие как сломанные зеркала или царапины.