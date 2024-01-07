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Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП

1:42
Авто

В России появилась новая группа мошенников, известных как "автоподставщики". Они выбираются на оживленные дороги, чтобы выявить машины среднего класса, управляемые водителями, кажущимися неуверенными. После выбора жертвы, они инициируют "торможение", требуя компенсацию за якобы причиненные ими повреждения своему автомобилю. Интересно, что мошенники заранее создают желаемые повреждения, такие как сломанные зеркала или царапины.

Автоэксперт Сажин рассказал, как не стать жертвой инсценировщиков ДТП
Фото: мвд.рф

Полиция в Санкт-Петербурге недавно задержала группу из четырех автоподставщиков. Известно, что они успешно обманули одного водителя, который, подвергнутый психологическому давлению, передал им 400 тысяч рублей, считая, что повредил автомобиль мошенника. Полиция считает, что подобных случаев было намного больше, и расследует их участие в аналогичных инцидентах.

Автоэксперт Владимир Сажин советует водителям, которых останавливают неизвестные с требованием компенсации, сохранять спокойствие и вызывать полицию. Он также подчеркивает, что мошенники часто давят на своих жертв, угрожая судебными исками и отказываясь от оформления необходимых документов. Сажин предупреждает, что важно не паниковать и проявлять решительность в таких ситуациях.

Эксперт также советует водителям, которые чувствуют психологическое давление и угрозы, сесть в свой автомобиль, закрыть двери и объявить о вызове полиции. Он напоминает о наличии видеонаблюдения на дорогах, через которое можно доказать обстоятельства и состояние автомобиля до прибытия "разводил".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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