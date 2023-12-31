Мошенники обманули актрису Малышеву на десятки тысяч рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Актрису Ирину Млышеву обманули мошенники. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она хотела приобрести лекарства для собак.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что кинозвезда хотела сэкономить на приобретении лекарств по дешевой цене. Она нашла препараты за 21 тысячу рублей.

Как сообщает SHOT, Малышева сделала перевод средств и начала ждать доставку. Тем не менее, таблетки к ней не поступили. После чего актриса актриса обратилась в полицию.

Идёт расследование.

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