Актрису Ирину Млышеву обманули мошенники. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она хотела приобрести лекарства для собак.
Отмечается, что кинозвезда хотела сэкономить на приобретении лекарств по дешевой цене. Она нашла препараты за 21 тысячу рублей.
Как сообщает SHOT, Малышева сделала перевод средств и начала ждать доставку. Тем не менее, таблетки к ней не поступили. После чего актриса актриса обратилась в полицию.
Идёт расследование.
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