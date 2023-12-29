Жительница Свердловска, победив анорексию, вновь столкнулась с буллингом в сети

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Екатеринбург

Девушки из Екатеринбурга столкнулись с новыми угрозами в онлайн-среде, повторяя тем самым опасения жительницы города, которая уже в 2022 году дважды подверглась нападению со стороны одного и того же злоумышленника. Оба инцидента произошли неподалеку от ее дома, приводя к серьезной утрате веса из-за пережитого стресса. Согласно информации от "КП-Екатеринбург", на восстановление девушки ушло много усилий и времени.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Недавно девушка стала получать угрозы от анонимного пользователя под именем "Черный лесоруб", который в подробностях напомнил ей обстоятельства предыдущих нападений в переписке в социальной сети. Этот аноним также отправляет угрожающие сообщения подруге девушки.

Несмотря на это, подруги пока не обращались в полицию, опасаясь, что силовики не смогут выявить личность неизвестного злоумышленника, сообщает tagilcity.ru.