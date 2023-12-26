"Царьград": всех интересует фамилия следователя, который не нашёл оснований для возбуждения дела Галкину*

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Уже сообщалось, что Следственный комитет России не нашёл состава преступления в высказываниях Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Пользователи Telegram-каналов и прочих мессенджеров, конечно, на данный момент возмущены. Причём Алла Борисовна никого не интересует.

"Всех интересует её муж: получается, можно поливать грязью страну, армию и власть и тебе за это ничего не будет? По большому счёту, людей интересует только один вопрос: а как фамилия следователя, который не нашёл оснований для возбуждения дела?" — спрашивает "Царьград".

Люди очень хотят узнать, кто же этот прекрасный человек, подытожил телеканал.

* признан Минюстом России иностранным агентом.

На Пугачеву и Галкина* не будут возбуждать уголовных дел они никак не нарушили закон