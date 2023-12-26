Уже сообщалось, что Следственный комитет России не нашёл состава преступления в высказываниях Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*.
Пользователи Telegram-каналов и прочих мессенджеров, конечно, на данный момент возмущены. Причём Алла Борисовна никого не интересует.
"Всех интересует её муж: получается, можно поливать грязью страну, армию и власть и тебе за это ничего не будет? По большому счёту, людей интересует только один вопрос: а как фамилия следователя, который не нашёл оснований для возбуждения дела?" — спрашивает "Царьград".
Люди очень хотят узнать, кто же этот прекрасный человек, подытожил телеканал.
* признан Минюстом России иностранным агентом.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.