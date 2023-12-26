Эксперт Трофимов: Запад разглядел на Украине коррупцию — впереди нацизм и русофобия?

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Неизбежное поражение в СВО Украины всё ближе. Запад с нарастающей активностью увещевает в этом и себя, и украинцев, намекая Киеву на необходимость скорой сдачи.

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Придвигаясь к столу переговоров, куда Банковую толкают ЕС и США, Киев уже начинает задавать вопрос, а что ему дадут взамен, пишет обозреватель Антон Трофимов.

Но ещё пару-тройку месяцев назад Украине обещали открытые двери НАТО. Сейчас об этом нет и речи. Остались лишь туманные перспективы вступления в Евросоюз. Но и тут шансов весьма немного. Поскольку Украина насквозь пронизана коррупцией.