Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окончены съемки второго сезона "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона
Ученые открыли новый метод получения стволовых клеток из мочи собак
Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле
Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен
Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
Визажист и дерматолог рассказали о новогоднем макияже и правильном уходе
Украина атаковала Крым — расплата была мгновенной: в Киеве ждут взрывов
В Германии жилье дешевеет катастрофическими для страны темпами

Эксперт Трофимов: Запад разглядел на Украине коррупцию — впереди нацизм и русофобия?

0:59
Мир

Неизбежное поражение в СВО Украины всё ближе. Запад с нарастающей активностью увещевает в этом и себя, и украинцев, намекая Киеву на необходимость скорой сдачи.

Эксперт Трофимов: Запад разглядел на Украине коррупцию — впереди нацизм и русофобия?
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Придвигаясь к столу переговоров, куда Банковую толкают ЕС и США, Киев уже начинает задавать вопрос, а что ему дадут взамен, пишет обозреватель Антон Трофимов.

Но ещё пару-тройку месяцев назад Украине обещали открытые двери НАТО. Сейчас об этом нет и речи. Остались лишь туманные перспективы вступления в Евросоюз. Но и тут шансов весьма немного. Поскольку Украина насквозь пронизана коррупцией.

"Так, глядишь, дело дойдёт и до того, что просвещенная Европа и Америка "внезапно" разглядят на Украине не только русофобию, но и, страшно сказать, нацизм! Всё равно хунту пора сливать, так почему бы не сделать это с выгодой для себя", — подытожил публицист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.

Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
"Сельд под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Последние материалы
Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен
Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
Визажист и дерматолог рассказали о новогоднем макияже и правильном уходе
Украина атаковала Крым — расплата была мгновенной: в Киеве ждут взрывов
В Германии жилье дешевеет катастрофическими для страны темпами
На Украину в ноябре железнодорожным и автотранспортом приехало 12 F-16
Эксперт Трофимов: Запад разглядел на Украине коррупцию — впереди нацизм и русофобия?
Одесса будет российской, Владимир Путин слов на ветер не бросает
Крым атакован: взрывы и пожар у Феодосии объяснил губернатор Аксёнов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников