Неизбежное поражение в СВО Украины всё ближе. Запад с нарастающей активностью увещевает в этом и себя, и украинцев, намекая Киеву на необходимость скорой сдачи.
Придвигаясь к столу переговоров, куда Банковую толкают ЕС и США, Киев уже начинает задавать вопрос, а что ему дадут взамен, пишет обозреватель Антон Трофимов.
Но ещё пару-тройку месяцев назад Украине обещали открытые двери НАТО. Сейчас об этом нет и речи. Остались лишь туманные перспективы вступления в Евросоюз. Но и тут шансов весьма немного. Поскольку Украина насквозь пронизана коррупцией.
"Так, глядишь, дело дойдёт и до того, что просвещенная Европа и Америка "внезапно" разглядят на Украине не только русофобию, но и, страшно сказать, нацизм! Всё равно хунту пора сливать, так почему бы не сделать это с выгодой для себя", — подытожил публицист.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.