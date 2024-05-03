Модель Виктория Боня сделала своей 12-летней дочери Анджелине пирсинг

Звезда "Дома-2" Виктория Боня самолично привела-дочь подростка на процедуру пирсинга.
Виктория Боня показала себя демократичной матерью, которая поддерживает подростковые желания дочери.
Модель поделилась кадрами, на которых держит за руку дочку, когда девочке делаю пирсинг. 12-летняя Анджелина сильно морщилась от боли, когда ей прокалывали чувствительное место.
Сама Виктория Боня является ярой сторонницей процедур красоты. Она сделала себе дорогостоящую подтяжку лица, не скрывая того, что прибегает к услугам пластической хирургии.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня познакомила свою дочь с сыном Алёны Водонаевой.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.