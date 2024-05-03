Модель Виктория Боня сделала своей 12-летней дочери Анджелине пирсинг

Виктория Боня разрешила дочери проколоть пупок

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня самолично привела-дочь подростка на процедуру пирсинга.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public domain

Виктория Боня показала себя демократичной матерью, которая поддерживает подростковые желания дочери.

Модель поделилась кадрами, на которых держит за руку дочку, когда девочке делаю пирсинг. 12-летняя Анджелина сильно морщилась от боли, когда ей прокалывали чувствительное место.

Сама Виктория Боня является ярой сторонницей процедур красоты. Она сделала себе дорогостоящую подтяжку лица, не скрывая того, что прибегает к услугам пластической хирургии.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня познакомила свою дочь с сыном Алёны Водонаевой.