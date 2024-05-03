Готовим имбирно-чесночный соус: он идеально подойдёт к любому мясному блюду
Рецепт имбирно-чесночного соуса
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Приправьте свои блюда имбирно-чесночным соусом. Эта кисло-сладкая заправка, приготовленная из суперпродуктов, обязательно обогатит вкус вашей еды.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 20 красных перцев
- Кусочек корня имбиря
- 10 зубчиков чеснока
- 8 столовых ложек рисового уксуса
- 2 чайные ложки соли
- 3 столовые ложки сахара
Приготовление
- Измельчите перец чили, чеснок и имбирь в кухонном комбайне.
- Переложите пасту в миску, затем добавьте уксус, соль и сахар.
- Храните соус в чистой стеклянной банке.
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Имбирно-чесночный соус. Просто божественно!