"Не стоит отрицать его заслуги": публицист Рост поддержал инициативу по увековечиванию памяти Евгения Пригожина

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Бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является героем нашего времени и заслуживает того, чтобы люди чтили его память. Такую точку зрения выразил публицист Андрей Рост, комментируя инициативу "Лиги защиты ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Фото: ВКонтакте

"Считаю, что инициатива "Лиги защиты ветеранов локальных войн и военных конфликтов" заслуживает внимания. Увековечить память Евгения Пригожина — человека, который является героем нашего времени, кто оказал влияние как на Санкт-Петербург, так и на Россию в целом", — заявил Рост.

Он отметил, что бывший глава "музыкантов" считался вполне неоднозначной и противоречивым человеком, о котором ходило множество слухов. Но публицист добавил, что, не смотря на все это, он сделал весомый вклад в благосостояние страны и приложил немало усилий для ее процветания.

"Многие скажут, что он считался довольно скандальной и неоднозначной личностью, и принимал участие в различных политических делах. Кто-то назовет его противоречивой персоной и тем, кто открыто высказывался там, где другие молчали. И будут по-своему правы. Однако, не стоит забывать и о том, что Евгений Викторович Пригожин является Героем России, тем человеком, который сделал множество положительных вещей для страны, в которой жил и работал. Не стоит отрицать его заслуги как перед городом, так и перед Родиной, и закрывать на них глаза", — подчеркнул Рост.

По словам публициста, бывший руководитель "Оркестра" имеет полное право на увековечивание его памяти. Он подчеркнул, что Евгений Пригожин имеет звание Героя России и ряд государственных наград, которые он получил за положительные деяния на благо РФ и ее жителей.