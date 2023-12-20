РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

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Российский футбольный союз (РФС) отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Все присутствующие в исполкоме организации посчитали, что переход без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) может не иметь смысла. Таким образом, в статье спортивного издания говорится, что РФС будет и дальше иметь контакты с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после возвращения России на турниры.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА приняла решение о допуске сборной России к участию в отборе на чемпионате Европы до 17 лет. Техническое решение пока не найдено.

Президент РФС Александр Дюков также рассказал, что соглашение продолжает действовать. В следующем розыгрыше Евро до 17 лет сборная России получит возможность участвовать в отборе.

Ранее сообщалось, что тренер "Краснодара" Ивич заявил: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.