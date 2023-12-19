Тренер "Краснодара" Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии

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Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Владимир Ивич сопоставил инфраструктуру футбола в России и в Англии.

Фото: youtube.com

"Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании и Италии, но в России великолепные условия для игры", — цитирует Ивича HotSport.

Стадионы в России, считает Ивич, лучше, чем в Англии.

Кроме того, основной тренер краснодарского клуба раскрыл планы на время зимних каникул. Он отметил, что "Краснодар" хочет усилиться несколькими новыми футболистами.

Ивич заявил, что находится на подъеме после того, как "Краснодар" сыграл с ЦСКА, а фанаты выразили желание поставить ему памятник.

"Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице после победы ЦСКА.