В Барнауле представители партии КПРФ презентовали "Сталин-центр".
В Алтайском крае открыли "Сталин-центр", в котором центральным экспонатом стал 200-килограммовый бюст генсека. В центре собраны архивные документы, награды, портреты Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна.
Создание "культурно-исторического проекта" посвящено 145-летию со дня рождения вождя народов.
Местные коммунисты уверены, что "Сталин-центр" станет "большим медийным пространством" для жителей региона.
Ранее актриса Мария Шукшина призвала построить "Сталин-центр" в Екатеринбурге в противовес "Ельцин-центру".
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.