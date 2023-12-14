Мария Шукшина ратует за строительство в Екатеринбурге "Сталин-центра" по аналогии с Ельцин-центром.
Заслуженная артистка России считает, что в Екатеринбурге следует построить "Сталин-центр", который, по её мнению, будет отражать период в истории, связанный с победой в Великой Отечественной войне.
Она считает, что в РФ финансируют и поддерживают одних, а других ущемляют.
Ранее Мария Шукшина рассказала, по какому принципу действует цензура в России.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.