Мария Шукшина призвала построить в Екатеринбурге "Сталин-центр"

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина ратует за строительство в Екатеринбурге "Сталин-центра" по аналогии с Ельцин-центром.

Фото: openverse.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0

Заслуженная артистка России считает, что в Екатеринбурге следует построить "Сталин-центр", который, по её мнению, будет отражать период в истории, связанный с победой в Великой Отечественной войне.

Она считает, что в РФ финансируют и поддерживают одних, а других ущемляют.

Ранее Мария Шукшина рассказала, по какому принципу действует цензура в России.