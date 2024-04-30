Российским водителям предложены три легких способа устранить дурной запах в автомобиле.
Во-первых, можно использовать пищевую соду, насыпав её в контейнер и оставив в салоне на всю ночь.
Второй метод включает применение активированного угля, который служит эффективным абсорбентом. Раздавленные таблетки угля рекомендуется разложить на блюдце и поставить на одно из сидений.
Как третий вариант, предлагается поместить в машину открытую банку кофе на ночь. По информации издания, кофе поможет скрыть неприятные ароматы в салоне.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.