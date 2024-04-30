Названы три способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто

Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля

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Российским водителям предложены три легких способа устранить дурной запах в автомобиле.

Фото: flickr.com by DeusXFlorida is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, можно использовать пищевую соду, насыпав её в контейнер и оставив в салоне на всю ночь.

Второй метод включает применение активированного угля, который служит эффективным абсорбентом. Раздавленные таблетки угля рекомендуется разложить на блюдце и поставить на одно из сидений.

Как третий вариант, предлагается поместить в машину открытую банку кофе на ночь. По информации издания, кофе поможет скрыть неприятные ароматы в салоне.