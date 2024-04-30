Клумба или цветник: рассказываем, чем они отличаются

Основные отличия клумбы и цветника

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В ландшафтном дизайне одним из наиболее популярных вариантов оформления участка является цветник или клумба. Несмотря на то что эти термины могут звучать схоже, они имеют разные значения. Понимание различий между ними играет важную роль при обустройстве и оформлении участка.

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В первую очередь, клумба имеет определённую форму с чёткими границами и зачастую располагается на небольшом возвышении. С другой стороны, цветник может означать любое зелёное насаждение, украшенное цветами, и не обязательно иметь чёткие границы.

Существует несколько видов цветников:

Миксбордер — это смешанный цветник, включающий многолетники, однолетники и декоративные кустарники, часто создаваемый в природном стиле и сохраняющий декоративность на протяжении всего сезона. Обычно его размещают вдоль забора, при этом растения располагаются по высоте — более высокие у заднего плана, а низкие — у переднего.

Бордюры — это цветники, используемые для оформления дорожек, тропинок и других участков сада, придающие завершённый вид композиции.

Рабатка — это узкий и вытянутый цветник, располагаемый на газоне и характеризующийся повторением рисунка.

Розарий — это цветник, созданный для любителей роз, требующий особого внимания и заботы из-за капризности растений.

Альпинарий — это цветник, воспроизводящий альпийскую местность и состоящий в основном из камней и растений, характерных для горных районов.

Рокарий — это аналог альпинария, но созданный на плоском участке.

В настоящее время также популярны модульные цветники, которые выглядят стильно и гармонично.