Почему нельзя трогать прыщи в области носогубного треугольника: опасные последствия и профессиональный совет

Почему не рекомендуется давить акне в области треугольника носа-губ

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметологические термины часто поражают своей точностью и интенсивностью. Например, морщины от нахмуренных бровей известны как "треугольник печали", а зона лица между носом и губами, где не следует выдавливать прыщи, прозвали "треугольником смерти". Это не просто метафоры, а обозначения действительно опасных участков кожи, о чем говорят косметологи и дерматологи.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Что такое "треугольник смерти" и как его определить

"Треугольник смерти" — это область лица, ограниченная линиями от верхушки носа вдоль носогубных складок к контуру губ. Это место, которое крайне нежелательно травмировать или даже касаться, поскольку оно представляет повышенный риск для здоровья.

Почему нельзя трогать прыщи в этой области

Выдавливание прыщей не рекомендуется ни в одной части лица, так как это может привести к увеличению воспаления и образованию рубцов или постакне. Однако, в "треугольнике смерти" риск еще выше.

Вены в этой области лишены клапанов, что означает, что инфекция, попадая в них, может быстро распространиться по венозной системе. Это может привести к серьезным осложнениям, включая менингит — воспаление мозговых оболочек, которое может быть смертельным. Поэтому крайне важно избегать любых манипуляций в этой зоне.

Как часто возникают серьезные осложнения

Случаи тромбоза кавернозных синусов, вызванные выдавливанием прыщей в этой области, редки, но возможны. Однако даже небольшой риск смертельных осложнений оправдывает предосторожность.