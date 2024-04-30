Косметологические термины часто поражают своей точностью и интенсивностью. Например, морщины от нахмуренных бровей известны как "треугольник печали", а зона лица между носом и губами, где не следует выдавливать прыщи, прозвали "треугольником смерти". Это не просто метафоры, а обозначения действительно опасных участков кожи, о чем говорят косметологи и дерматологи.
"Треугольник смерти" — это область лица, ограниченная линиями от верхушки носа вдоль носогубных складок к контуру губ. Это место, которое крайне нежелательно травмировать или даже касаться, поскольку оно представляет повышенный риск для здоровья.
Выдавливание прыщей не рекомендуется ни в одной части лица, так как это может привести к увеличению воспаления и образованию рубцов или постакне. Однако, в "треугольнике смерти" риск еще выше.
Вены в этой области лишены клапанов, что означает, что инфекция, попадая в них, может быстро распространиться по венозной системе. Это может привести к серьезным осложнениям, включая менингит — воспаление мозговых оболочек, которое может быть смертельным. Поэтому крайне важно избегать любых манипуляций в этой зоне.
Случаи тромбоза кавернозных синусов, вызванные выдавливанием прыщей в этой области, редки, но возможны. Однако даже небольшой риск смертельных осложнений оправдывает предосторожность.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.