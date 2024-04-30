Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как провести пикник без ущерба для здоровья
Как продлить стойкость аромата парфюма
Как приготовить чай из семян фенхеля
Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля
JG: генетически обусловленная физическая сила способствует долголетию
В Таиланде состоится фестиваль российского кино
Кинологи рассказали, как врут собаки
Основные отличия клумбы и цветника
Депутат Валуев призвал побеждать на ОИ-2024 спортсменов в нейтральном статусе
Почему нельзя трогать прыщи в области носогубного треугольника: опасные последствия и профессиональный совет

Почему не рекомендуется давить акне в области треугольника носа-губ

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Косметологические термины часто поражают своей точностью и интенсивностью. Например, морщины от нахмуренных бровей известны как "треугольник печали", а зона лица между носом и губами, где не следует выдавливать прыщи, прозвали "треугольником смерти". Это не просто метафоры, а обозначения действительно опасных участков кожи, о чем говорят косметологи и дерматологи.

Почему не рекомендуется давить акне в области треугольника носа-губ
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Что такое "треугольник смерти" и как его определить

"Треугольник смерти" — это область лица, ограниченная линиями от верхушки носа вдоль носогубных складок к контуру губ. Это место, которое крайне нежелательно травмировать или даже касаться, поскольку оно представляет повышенный риск для здоровья.

Почему нельзя трогать прыщи в этой области

Выдавливание прыщей не рекомендуется ни в одной части лица, так как это может привести к увеличению воспаления и образованию рубцов или постакне. Однако, в "треугольнике смерти" риск еще выше.

Вены в этой области лишены клапанов, что означает, что инфекция, попадая в них, может быстро распространиться по венозной системе. Это может привести к серьезным осложнениям, включая менингит — воспаление мозговых оболочек, которое может быть смертельным. Поэтому крайне важно избегать любых манипуляций в этой зоне.

Как часто возникают серьезные осложнения

Случаи тромбоза кавернозных синусов, вызванные выдавливанием прыщей в этой области, редки, но возможны. Однако даже небольшой риск смертельных осложнений оправдывает предосторожность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Депутат Валуев призвал побеждать на ОИ-2024 спортсменов в нейтральном статусе
Экономист: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей
Врачи раскритиковали рацион питания "печёночного короля" Брайана Джонсона
Жареное филе белой рыбы со специями и салатом из брокколи: вкусный ужин
Какие привычки могут способствовать появлению седины в раннем возрасте
Курьёз в аэропорту: пожилая пассажирка "омолодилась" на сто лет
Посадите на участке глицинию
С какой частотой рекомендуется проводить процедуру чистки кожи лица
IJMS: особая форма витамина Е смягчает негативное влияние ожирения на мозг
Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников