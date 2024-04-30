Ради своей выгоды: собаки научились врать своим хозяевам — как распознать бессовестную ложь

Кинологи рассказали, как врут собаки

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — интеллектуальные и социальные животные, которые развили множество методов для общения с людьми.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследуем, как собаки могут манипулировать правдой.

Наблюдательность

Собаки весьма внимательны и тщательно следят за своими хозяевами, отмечая их повадки, распорядок дня и реакции на различные события.

Эксперименты с поведением

С помощью метода проб и ошибок собаки осваивают, какое поведение вызывает у хозяев определённые реакции. Поведение, приводящее к похвале или награде, вероятнее всего будет повторено.

Соединение действий с последствиями

Питомцы устанавливают связи между своими действиями и последствиями. Например, они замечают, что показ грусти зачастую приводит к дополнительному вниманию или угощению.

Осознание причинно-следственных связей

Собаки понимают, что определённые действия могут привести к желаемым исходам. Используя это знание, они могут притворяться, например, голодными, чтобы получить лишний кусок еды.

Чтение человеческих сигналов

Собаки умело распознают человеческий язык тела и мимику, что позволяет им улавливать тонкие эмоциональные сигналы и использовать их в своих интересах.

Изучение на основе прошлого опыта

С хорошей памятью на предыдущие успешные опыты, собаки могут повторять обманное поведение, если ожидают, что оно снова принесёт желаемый результат.

Взаимопонимание и эмоциональная связь

Собаки тесно связаны с хозяевами и чувствуют их настроение и эмоции, что даёт им возможность манипулировать хозяевами, обращаясь к их чувствам или используя их уязвимости.