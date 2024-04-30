Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как провести пикник без ущерба для здоровья
Как продлить стойкость аромата парфюма
Как приготовить чай из семян фенхеля
Почему не рекомендуется давить акне в области треугольника носа-губ
Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля
JG: генетически обусловленная физическая сила способствует долголетию
В Таиланде состоится фестиваль российского кино
Основные отличия клумбы и цветника
Депутат Валуев призвал побеждать на ОИ-2024 спортсменов в нейтральном статусе
Ради своей выгоды: собаки научились врать своим хозяевам — как распознать бессовестную ложь

Кинологи рассказали, как врут собаки

1:48
Зоосфера » Собаки

Собаки — интеллектуальные и социальные животные, которые развили множество методов для общения с людьми.

Кинологи рассказали, как врут собаки
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследуем, как собаки могут манипулировать правдой.

Наблюдательность

Собаки весьма внимательны и тщательно следят за своими хозяевами, отмечая их повадки, распорядок дня и реакции на различные события.

Эксперименты с поведением

С помощью метода проб и ошибок собаки осваивают, какое поведение вызывает у хозяев определённые реакции. Поведение, приводящее к похвале или награде, вероятнее всего будет повторено.

Соединение действий с последствиями

Питомцы устанавливают связи между своими действиями и последствиями. Например, они замечают, что показ грусти зачастую приводит к дополнительному вниманию или угощению.

Осознание причинно-следственных связей

Собаки понимают, что определённые действия могут привести к желаемым исходам. Используя это знание, они могут притворяться, например, голодными, чтобы получить лишний кусок еды.

Чтение человеческих сигналов

Собаки умело распознают человеческий язык тела и мимику, что позволяет им улавливать тонкие эмоциональные сигналы и использовать их в своих интересах.

Изучение на основе прошлого опыта

С хорошей памятью на предыдущие успешные опыты, собаки могут повторять обманное поведение, если ожидают, что оно снова принесёт желаемый результат.

Взаимопонимание и эмоциональная связь

Собаки тесно связаны с хозяевами и чувствуют их настроение и эмоции, что даёт им возможность манипулировать хозяевами, обращаясь к их чувствам или используя их уязвимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Депутат Валуев призвал побеждать на ОИ-2024 спортсменов в нейтральном статусе
Экономист: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей
Врачи раскритиковали рацион питания "печёночного короля" Брайана Джонсона
Жареное филе белой рыбы со специями и салатом из брокколи: вкусный ужин
Какие привычки могут способствовать появлению седины в раннем возрасте
Курьёз в аэропорту: пожилая пассажирка "омолодилась" на сто лет
Посадите на участке глицинию
С какой частотой рекомендуется проводить процедуру чистки кожи лица
IJMS: особая форма витамина Е смягчает негативное влияние ожирения на мозг
Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников