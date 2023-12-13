Мария Шукшина пожаловалась на цензуру в России

Мария Шукшина рассказала, как работает российская цензура.

Фото: Фейсбук

Заслуженная артистка России отметила, что, согласно статьи 29 Конституции России, в РФ нет цензуры. В реальности же, по мнению актрисы, она есть.

"Сегодня хозяева СМИ, руководители телеканалов/кинокомпаний руководствуются прибылью: отсеивают то, что не приносит финансовый доход, и пропускают любой низкопробный ширпотреб ради личного обогащения. Это ли не цензура?" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина призвала отказаться от запуска салютов и проведения корпоративов на Новый год.