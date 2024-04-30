Ученые выяснили, что люди с сильными мышцами живут дольше остальных

JG: генетически обусловленная физическая сила способствует долголетию

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Ювяскюля в Финляндии, выявило, что люди с генетической предрасположенностью к физической силе чаще живут дольше. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале The Journals of Gerontology (JG).

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В рамках исследования были проанализированы данные о более чем 340 тысячах человек в возрасте от 40 до 108 лет, половина из которых были женщины. Ученые обнаружили, что у людей с лучшим физическим состоянием часто была одна общая черта — повышенная мышечная сила, обусловленная генетически.

Особенно среди физически сильных индивидуумов реже встречались различные хронические заболевания, такие как кардиометаболические и легочные заболевания, проблемы опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, остеопороз, а также психические расстройства, нарушения когнитивных функций, рак и заболевания сердца и сосудов.

Ученые отметили, что определенные "гены силы" могут помочь организму более успешно справляться с процессами старения. Однако физическая сила не оказывала влияния на скорость или эффективность восстановления после травм или болезней.