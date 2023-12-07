Трагедия в Брянске показала опасность запрета мобильников в школе

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Запрет мобильников в школах на фоне ЧП в брянской гимназии вынудит родителей переводить детей на домашнее обучение, считает эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.

Фото: ТАСС

По её мнению, трагедия в Брянске обнажила повсеместные проблемы с безопасностью в школах.

"За прошедшие несколько лет было огромное количество сообщений о минировании школ, когда детей зимой выводили из школы даже раздетых, и родители потом только узнавали, что произошло и ехали за детьми", — напомнила эксперт Pravda.Ru.

И пока эти проблемы не решены, дети обязательно должны оставаться на связи с родителями.

"Я всегда выступала категорически против запрета использования телефонов в школах и категорически против изъятия телефонов у учеников. Ребёнок должен быть на связи с родителями всегда! В любой момент времени!" — убеждена Шеина.

В противном случае детей придётся переводить на домашнее обучение.

"Всё это, в том числе и невозможность обеспечения безопасности детей в школах частными охранными предприятиями, приведёт к тому, что родителям не останется ничего лучшего в целях обеспечения безопасности жизни своих детей, как перестать водить их в школу! Видимо домашнее обучение становится всё более актуальным в свете всего происходящего!" — заключила она.