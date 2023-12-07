Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Выяснились мотивы 14-летней жительницы Брянска Алины, устроившей бойню в своём классе на уроке биологии в четверг.

Фото: ТАСС

Одноклассники убийцы рассказали телеграм-каналу SHOT, что она была странной, сидела в соцсетях и почти ни с кем не общалась. Такие черты характера послужили, вероятно, причиной прохладного отношения к девочке со стороны сверстников.

По данным канала, при стрельбе Алина целилась в мальчиков, которые ей больше всего досаждали в последнее время. Четверо из них ранены, ещё одна ученица погибла. По некоторым данным, пострадала и учительница.

Тяжелораненый Тимофей, которого обезумевшая одноклассница буквально изрешетила дробью, госпитализирован, его готовят к срочной операции. Его отец признался, что ничего не знает о конфликте сына с Алиной.

Убийца покончила с собой. Её отец, у которого она взяла ружьё, задержан полицией.