Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученики из брянской гимназии, где восьмиклассница открыла огонь, сообщили, что в школе отсутствовали системы видеонаблюдения и турникеты. Об этом сообщил информационный канал Mash в Telegram.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Речь о внедрении системы безопасности велась на протяжении четырёх лет, но никакие меры не были приняты. С 2010 года на посту охраны находилась пенсионерка, которая иногда не являлась на работу.

В результате стрельбы погибли два человека, включая стрелявшую, а ещё пять были ранены. Внутри школы пострадали как ученики, так и вахтёрша и учитель биологии, пытавшиеся остановить девочку.

На данный момент правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу восьмиклассницы. Мужчина по имени Дмитрий, отец школьницы, утверждает, что оружие, используемое во время инцидента, находилось у него в закрытом на замок металлическом шкафу, а все необходимые документы на соответствующее разрешение имелись. Он предполагает, что его дочь тайно украла ключ от сейфа и взяла с собой дробовик и охотничий нож, когда отправлялась в школу. Однако сам он не был свидетелем этого.

На вопрос о возможных причинах такого жестокого поступка девочки Дмитрий ответил, что не знает. По его словам, его дочь никогда не жаловалась ему на издевательства со стороны своих одноклассников, и если такие ситуации действительно имели место, то она всегда старалась скрыть свои переживания и не делиться ими со своими близкими.