Госдума одобрила закон о запрете мобильных телефонов и уроках труда в школах, он был одобрен на заседании в среду сразу во втором и третьем чтениях.
Согласно принятым поправкам в закон "Об образовании в РФ", после их официального опубликования школьникам запрещается использование гаджетов на уроках даже в образовательных целях.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года в программу начальных и средних классов вводятся обязательные уроки труда (технологии).
Законопроект был внесён в октябре группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Народные избранники проголосовали за него единогласно.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.