Госдума единогласно запретила мобильные телефоны в школе

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Госдума одобрила закон о запрете мобильных телефонов и уроках труда в школах, он был одобрен на заседании в среду сразу во втором и третьем чтениях.

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Согласно принятым поправкам в закон "Об образовании в РФ", после их официального опубликования школьникам запрещается использование гаджетов на уроках даже в образовательных целях.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года в программу начальных и средних классов вводятся обязательные уроки труда (технологии).

Законопроект был внесён в октябре группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Народные избранники проголосовали за него единогласно.