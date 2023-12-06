По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, подрастающее поколение важно готовить к взрослой жизни.

Своим мнением политик поделился накануне проведения голосования, касающегося целесообразности обязательных уроков труда в школе.

Володин убеждён, что девочки должны учиться готовить с детства, а мальчикам необходимо прививать навыки обращения с инструментами.

"Когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже. Что касается мальчиков, их надо учить держать молоток либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду?" — сказал Володин.