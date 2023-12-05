В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает организовывать питейные заведения в жилых домах.
Госдума в первом чтении приняла закон, который даёт право регионам запрещать работу "наливаек" в многоквартирных домах.
Региональные власти уполномочат запрещать торговлю пивом, сидром и другими алкогольными напитками в жилом секторе. Кроме того, в компетенции региональных властей будет установка ограничений времени продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и близлежащих зданиях.
"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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