За фото с красной икрой на Красной площади трёх девушек задержала полиция.
"Газета.Ru" пообщалась с одной из задержанных девушек. Та объяснила, что их упрекнули в том, что они шикуют в сложное для страны время.
"С одним бутербродиком, пожалуйста, приходите, а с 14 кг икры — излишество", — рассказала блогер Галина Науманн, которую правоохранительные органы задержали на Красной площади.
За похожие "правонарушения" задерживали и других блогеров и фотографов, которые повторяли популярный в интернете тренд с поеданием красной игры на центральной площади Москвы.
Девушек запрет возмутил, так как они не знают такого закона, который запрещал бы фотографироваться с красной икрой или другим реквизитом.
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