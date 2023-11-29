Трёх девушек полиция задержала за поедание красной икры на Красной площади

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

За фото с красной икрой на Красной площади трёх девушек задержала полиция.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Газета.Ru" пообщалась с одной из задержанных девушек. Та объяснила, что их упрекнули в том, что они шикуют в сложное для страны время.

"С одним бутербродиком, пожалуйста, приходите, а с 14 кг икры — излишество", — рассказала блогер Галина Науманн, которую правоохранительные органы задержали на Красной площади.

За похожие "правонарушения" задерживали и других блогеров и фотографов, которые повторяли популярный в интернете тренд с поеданием красной игры на центральной площади Москвы.

Девушек запрет возмутил, так как они не знают такого закона, который запрещал бы фотографироваться с красной икрой или другим реквизитом.