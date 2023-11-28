Юрий Лоза рассказал анекдот о коррупции на фоне новостей о хищении 620 млн рублей

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о хищении бюджетных средств, выделенных для системы "Безопасный город".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Артист Юрий Лоза высказался о расследовании Следственного комитета исчезновения 620 млн рублей, которые должны были быть потрачены для научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Автор и сиполнитель хита "Плот" вспомнил анекдот о том, как некий глава объясняет положение дел с трибуны.

"Злые языки утверждают, что большая часть бюджетных денег, выделенных нашей компании, банально разворовывается. Так вот, я ответственно заявляю, что это неправда! Вот отчёт о нашей деятельности за прошлый год, который доказывает, что украдено абсолютно всё!" — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Ранее Юрий Лоза высказался о победителе ТВ-шоу "Ну-ка, все вместе!" из Таджикистана Фарруха Хасанова. Артист уверен, что финалист песенного конкурса не будет отбирать хлеб у членов жюри.