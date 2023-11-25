Юрий Лоза высказался о победителе шоу "Ну-ка, все вместе!": не отберёт хлеб у членов жюри

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза раскритиковал музыкальные песенные конкурсы на ТВ, победители которых не становятся звёздами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание на, что ни один из победителей музыкальных конкурсов не стал популярен.

"Все эти "голоса", "точь-в-точь", "новые волны", "битвы хоров с дельфинами" и тому подобные декларировались как кузницы талантов и новых покорителей музыкального Олимпа. Ну и где они, эти новые кумиры?" — написал Лоза в личном ВК-аккаунте.

Он отметил, что новоиспечённые артисты не отбирают хлеб у членов жюри.

Артист назвал победителя шоу "Ну-ка, все вместе!" из Таджикистана Фарруха Хасанова идеальным победителем, который не создаст конкуренцию устоявшимся российским звёздам. Лоза считает, что финалиста ТВ-шоу не ждут на заказных концертах, и для него не будут сочинять песни композиторы и поэты.

"Короче, всё как всегда — и волки сыты, и овцы целы", — выразил своё мнение музыкант.