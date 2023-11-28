Минтранс РФ управляет работами по ликвидации последствий непогоды на территории субъектов РФ, также проходит восстановление режима работы транспортных средств. Об этом говорится на сайте ведомства.
В министерстве также приводится информация о том, что все четыре московских аэропорта, а также аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и аэропорт Сочи в условиях непогоды возобновили работу.
"Ограничений движения по федеральным трассам из-за непогоды не наблюдается" — говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что на прилет поздним прибытием воздушных судов задерживается 13 рейсов в Санкт-Петербурге. В остальных аэропортах задержек не ожидается, сообщает Минтранс.
Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что режим ЧС из-за шторма ввели в 10 муниципалитетах. Режим ЧС введён в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.
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