Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково 28 ноября возобновили штатную работу

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Минтранс РФ управляет работами по ликвидации последствий непогоды на территории субъектов РФ, также проходит восстановление режима работы транспортных средств. Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: pulkovoairport.ru

В министерстве также приводится информация о том, что все четыре московских аэропорта, а также аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и аэропорт Сочи в условиях непогоды возобновили работу.

"Ограничений движения по федеральным трассам из-за непогоды не наблюдается" — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что на прилет поздним прибытием воздушных судов задерживается 13 рейсов в Санкт-Петербурге. В остальных аэропортах задержек не ожидается, сообщает Минтранс.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что режим ЧС из-за шторма ввели в 10 муниципалитетах. Режим ЧС введён в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.