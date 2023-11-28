Из-за шторма и его последствий, связанных с разрушениями на полуострове, введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он будет действовать на территории 10 муниципальных округов. Соответствующую информацию в Telegram-канале опубликовал глава региона Сергей Аксенов.
Таким образом, режим ЧС введён в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Кроме того, в трех муниципалитетах отмечается угроза ЧС.
Известно, что на регионы Юга обрушился мощный шторм. Сильнее всего последствия его заметны в Крыму и Севастополе. Высота волны там достигала девяти метров, а порыв ветра доходил до 40 метров в секунду. Специалисты заявили, что настолько разрушительного разгула стихии регион не видел с 2007 года.
По словам Аксёнова, 28 ноября без электроснабжения остаются 93 тысячи жителей региона. Он указал, что в 245 населенных пунктах нарушено водоснабжение.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.