Глава Крыма Аксенов заявил, что режим ЧС из-за шторма ввели в 10 муниципалитетах

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за шторма и его последствий, связанных с разрушениями на полуострове, введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он будет действовать на территории 10 муниципальных округов. Соответствующую информацию в Telegram-канале опубликовал глава региона Сергей Аксенов.

Фото: wikimedia.org by Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым is licensed under CC BY 4.0

Таким образом, режим ЧС введён в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Кроме того, в трех муниципалитетах отмечается угроза ЧС.

Известно, что на регионы Юга обрушился мощный шторм. Сильнее всего последствия его заметны в Крыму и Севастополе. Высота волны там достигала девяти метров, а порыв ветра доходил до 40 метров в секунду. Специалисты заявили, что настолько разрушительного разгула стихии регион не видел с 2007 года.

По словам Аксёнова, 28 ноября без электроснабжения остаются 93 тысячи жителей региона. Он указал, что в 245 населенных пунктах нарушено водоснабжение.