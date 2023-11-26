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Психотерапевты рассказали, как быть привлекательным и нравиться всем

2:03
Общество

Психотерапевты перечислили методы, которые могут помочь завоевать расположение новых знакомых, улучшить свое положение в коллективе или укрепить уже существующие отношения.

Психотерапевты рассказали, как быть привлекательным и нравиться всем
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Копирование поведения

Недавние исследования, проведенные учеными из университета Нью-Йорка, подтвердили эффективность так называемого "эффекта хамелеона". В эксперименте 72 человека выполняли задание в парах с незнакомцами, половина из которых копировала поведение своих партнеров по просьбе исследователей, а другая половина — нет. Результаты показали, что участники, чье поведение было скопировано, выразили более положительные впечатления и проявили интерес к дальнейшему общению.
Таким образом, копируя жесты, мимику и позу нового знакомого, можно быстрее завоевать его расположение, главное — не переусердствовать.

Чаще попадайтесь на глаза

Исследование университета Питтсбурга подчеркивает, что люди, которых мы видим чаще, вызывают большую симпатию, даже если мы с ними не знакомы. В ходе эксперимента четыре девушки, незнакомые другим студентам, регулярно или редко посещали университетские занятия. Фотографии этих девушек были показаны студентам, и те, кого они видели чаще, получили более высокие оценки.

Говорите комплименты

Как утверждает Гретхен Рубин в своей книге "Проект Счастье", все ваши высказывания о других людях влияют на восприятие вас окружающими. Этот феномен, называемый спонтанным переносом качеств, подтверждается научными исследованиями. Если вы делаете комплименты, окружающие начинают ассоциировать их с вашим характером.

Излучайте позитив

Согласно исследованиям Университета Огайо, эмоции окружающих передаются нам бессознательно. Демонстрируйте положительное настроение, чтобы создать приятное впечатление.

Как нравиться ВСЕМ? — Научпок
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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