Психотерапевты перечислили методы, которые могут помочь завоевать расположение новых знакомых, улучшить свое положение в коллективе или укрепить уже существующие отношения.
Недавние исследования, проведенные учеными из университета Нью-Йорка, подтвердили эффективность так называемого "эффекта хамелеона". В эксперименте 72 человека выполняли задание в парах с незнакомцами, половина из которых копировала поведение своих партнеров по просьбе исследователей, а другая половина — нет. Результаты показали, что участники, чье поведение было скопировано, выразили более положительные впечатления и проявили интерес к дальнейшему общению.
Таким образом, копируя жесты, мимику и позу нового знакомого, можно быстрее завоевать его расположение, главное — не переусердствовать.
Исследование университета Питтсбурга подчеркивает, что люди, которых мы видим чаще, вызывают большую симпатию, даже если мы с ними не знакомы. В ходе эксперимента четыре девушки, незнакомые другим студентам, регулярно или редко посещали университетские занятия. Фотографии этих девушек были показаны студентам, и те, кого они видели чаще, получили более высокие оценки.
Как утверждает Гретхен Рубин в своей книге "Проект Счастье", все ваши высказывания о других людях влияют на восприятие вас окружающими. Этот феномен, называемый спонтанным переносом качеств, подтверждается научными исследованиями. Если вы делаете комплименты, окружающие начинают ассоциировать их с вашим характером.
Согласно исследованиям Университета Огайо, эмоции окружающих передаются нам бессознательно. Демонстрируйте положительное настроение, чтобы создать приятное впечатление.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.