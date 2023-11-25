С начала ноября старшее поколение сможет воспользоваться привилегией на проезд при посещении местных туристических мероприятий. Об этом сообщила Анастасия Киреева, специалист по вопросам пенсионного обеспечения.
По ее информации, на региональном уровне начнется зимний сезон экскурсий для пенсионеров. Лица старше 55/60 лет получат компенсацию стоимости проезда на автобусах в рамках участия в данных мероприятиях.
Например, в Московском регионе предусмотрены поездки к достопримечательностям. Для активации льготы достаточно присоединиться к пенсионному клубу соответствующего субъекта Российской Федерации.
Запись на бесплатные экскурсии для пенсионеров будет доступна уже в ноябре в любом регионе. Это позволит значительно сэкономить средства для пожилых граждан и разнообразить их досуг, как сообщает новостной портал primpress.ru.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.