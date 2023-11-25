Новая льгота вводится для всех российских пенсионеров в ноябре

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала ноября старшее поколение сможет воспользоваться привилегией на проезд при посещении местных туристических мероприятий. Об этом сообщила Анастасия Киреева, специалист по вопросам пенсионного обеспечения.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

По ее информации, на региональном уровне начнется зимний сезон экскурсий для пенсионеров. Лица старше 55/60 лет получат компенсацию стоимости проезда на автобусах в рамках участия в данных мероприятиях.

Например, в Московском регионе предусмотрены поездки к достопримечательностям. Для активации льготы достаточно присоединиться к пенсионному клубу соответствующего субъекта Российской Федерации.

Запись на бесплатные экскурсии для пенсионеров будет доступна уже в ноябре в любом регионе. Это позволит значительно сэкономить средства для пожилых граждан и разнообразить их досуг, как сообщает новостной портал primpress.ru.