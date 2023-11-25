Депутат Госдумы РФ Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

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Депутат Госдумы от Республики Дагестан Султан Хамзаев, который известен авторством достаточно спорных законодательных инициатив, предложил принять федеральный закон о русском народе.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

"Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", — сообщил 41-летний Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

Как отметил депутат от "Единой России", в свое время был советский народ, потом а потом "началась игра слов".

"Россияне — это по Ельцину", — отметил Султан Хамзаев, аргументируя свою инициативу о принятии федерального закона о русском народе, что уже вызвало шквал дискуссий в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Хамзаев попросил ФАС выяснить причину резкого роста цен на презервативы, средняя цена за упаковку которых составляет не менее 300 рублей.

Султан Хамзаев встретился с дагестанскими военнослужащими