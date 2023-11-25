Депутат Госдумы от Республики Дагестан Султан Хамзаев, который известен авторством достаточно спорных законодательных инициатив, предложил принять федеральный закон о русском народе.
"Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", — сообщил 41-летний Хамзаев в разговоре с РИА Новости.
Как отметил депутат от "Единой России", в свое время был советский народ, потом а потом "началась игра слов".
"Россияне — это по Ельцину", — отметил Султан Хамзаев, аргументируя свою инициативу о принятии федерального закона о русском народе, что уже вызвало шквал дискуссий в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Хамзаев попросил ФАС выяснить причину резкого роста цен на презервативы, средняя цена за упаковку которых составляет не менее 300 рублей.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.