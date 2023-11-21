Депутат Госдумы РФ Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы РФ и глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев известен как автор достаточно неожиданных законодательных инициатив и предложений. Сейчас депутат озаботился ценами на презервативы, которые считает завышенными.

Фото: ru.freepik.com

Хамзаев обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести мониторинг причин подорожания барьерных контрацептивов, которое происходит на протяжении последних лет сообщает РИА Новости.

"Прошу вас <…> определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке", — говорится в депутатском обращении, направленном в адрес руководителя ФАС Максима Шаскольского.

Как отметил Султан Хамзаев, презервативы резко подорожали и стандартная упаковка из трех резиновых изделий продается в среднем за 300 рублей.

А это в свою очередь, чревато не использованием контрацептивов населением и как следствие может привести к росту заболеваемости СПИДом и прочими заболеваниями, которые можно подцепить во время секса.

Зачем нужен презерватив?